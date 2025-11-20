Se ha evitado el ingreso de armas a penales de Sinaloa, asegura Secretaria General de Gobierno

La Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que los operativos de revisión en los centros penitenciarios han permitido que ya no se encuentren armas de fuego en el interior de los penales.

Destacó que estos “esculques”, como comúnmente se conocen estos operativos, son realizados diariamente por personal de seguridad y han derivado en el decomiso únicamente de objetos prohibidos como puntas y celulares, pero no de artefactos de mayor letalidad.

“Se están redoblando esfuerzos en los centros penitenciarios para los esculques que se hacen diariamente. Llama la atención que, por ejemplo, ya no se han encontrado armas de fuego, se han encontrado puntas, justo celulares, pero no se han encontrado armas ya de fuego dentro de los centros penitenciarios por estos esculques que hacen diario dentro del centro penitenciario”, señaló.

Ante el cuestionamiento de si esto significa que la introducción de armas ya fue erradicada, respondió que se trata de un proceso en marcha.

“Han hecho mucho esfuerzo las autoridades de seguridad pública para inhibir y evitar que entren estos artefactos dentro del centro penitenciario porque obviamente eso no debe de estar pasando. Se está erradicando que entren armas a los centros penitenciarios o cualquier otro material punzocortante que pueda ocasionar daño dentro de los PPL (Personas Privadas de la Libertad”, dijo.

Bonilla Valverde también descartó cambios recientes en la Dirección del Penal de Culiacán o en otros centros penitenciarios del estado.

“No hay ningún cambio ni tampoco tengo conocimiento que se vaya a hacer algo”, afirmó.

Sobre la incidencia de delitos de alto impacto en la entidad, reconoció que continúan registrándose homicidios, aunque destacó que la estrategia de seguridad no se modificará.

Explicó que las decisiones operativas se toman diariamente en las mesas de seguridad encabezadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya, en las que participan corporaciones estatales, municipales y federales.

“La estrategia de seguridad pública diariamente en las mesas de seguridad se implementan estrategias de todas las fuerzas estatales, locales y federales. No va a haber un cambio en la estrategia, simplemente van a seguir permanentes los operativos que hay dentro de las fuerzas federales, locales y estatales”, dijo.

Tras reconocer que la seguridad pública continúa siendo uno de los problemas más complejos que enfrenta Sinaloa, Bonilla Valverde insistió en que las acciones coordinadas entre autoridades seguirán realizándose de manera constante.