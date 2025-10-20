Se han presentado 52 casos de enfermedad mano-pie-boca en escuelas de Sinaloa

CULIACÁN._ La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que se han presentado 52 casos de enfermedad mano-pie-boca en escuelas del estado.

Además, señaló que escuelas de la zona norte de Sinaloa han tenido que ser fumigadas por problemas con pulgas.

En el caso de la enfermedad mano-pie-boca, provocada por el virus coxsackie, se ha atendido con acompañamiento de las jurisdicciones sanitarias mediante sanitización y supervisión en los centros escolares donde se notificó la presencia de síntomas en estudiantes.

“Se han fumigado (contra las pulgas) sobre todo en Guasave, en Juan José Ríos, en Ahome, en donde más intensamente se ha presentado, y en la región del Évora, el coxsackie que ha sido en una primaria, y en una primaria también de Cerro Agudo, Mocorito. Todas están interviniendo”, informó la Secretaría.

La autoridad educativa precisó que del total de casos registrados del virus coxsackie, 43 corresponden a Guamúchil y el resto se identificó en la comunidad de Cerro Gordo, Mocorito, sin reportes de complicaciones graves en la salud de las y los menores afectados.

El virus causa salpullido e irritación en manos, boca y pies, y se considera de fácil propagación, especialmente en espacios con convivencia cercana entre niñas y niños. Sin embargo, la dependencia estatal subrayó que los cuadros detectados han sido de atención ambulatoria y manejo domiciliario.

“No hemos tenido mayores infecciones de coxsackie; si bien suena un nombre complejo, representa salpullido en manitas, en boca y en pies, que puede ser atendido con mucha higiene. Eso se logra en el hogar y también nosotros sanitizamos de manera intensiva los planteles educativos”, señaló la secretaria.

El problema de presencia de pulgas en planteles escolares de la zona norte comenzó a reportarse por padres de familia en las últimas semanas, y la presencia de casos del virus coxsackie ha sido registrada por la autoridad de salud. Ambas situaciones, aunque se registraron en temporadas similares, no se encuentran relacionadas.

Las autoridades reiteraron que las recomendaciones principales para madres y padres de familia son mantener a las y los menores en casa si presentan síntomas, reforzar el lavado de manos, evitar el intercambio de alimentos y objetos personales, y acudir a revisión médica en caso necesario.