Se implementan operativos especiales ante asesinatos de mujeres en Sinaloa, afirma Gobernador

CULIACÁN._ Por los recientes asesinatos de mujeres registrados en Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que su administración implementa operativos especiales con el objetivo de contener este delito en Culiacán y en el resto del estado.

A pregunta expresa, el Mandatario lamentó los asesinatos de las jóvenes Ivonne Daniela y Michelle, que fueron encontradas sin vida el pasado viernes 16 de enero en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán.

“Estamos con ese problema de mujeres que han sido asesinadas, como en general. Pero insisto, estamos con operativos especiales en cada caso. En el caso de las mujeres, traemos un operativo especial para tratar de evitar que ocurran estos asesinatos lamentables, y de todos. Es muy lamentable que muera una persona”, expresó.

Rocha Moya señaló que las acciones de seguridad se desarrollan de manera similar a las implementadas ante los homicidios de elementos de corporaciones policiales, y aseguró que las autoridades mantienen coordinación para atender cada evento.

Reconoció que Sinaloa, particularmente la zona centro, continúa enfrentando un escenario de violencia, aunque sostuvo que las instituciones trabajan para restablecer las condiciones de tranquilidad.

Como parte del reforzamiento, el Gobernador detalló que de manera periódica arriban a la entidad nuevos efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras instancias federales.

Aunque no ofreció cifras sobre los casos investigados ni avances en detenciones, reiteró que la estrategia actual se concentra en disuadir nuevos ataques y atender las carpetas abiertas por la Fiscalía.

Estos hechos ocurren en un contexto de repunte de homicidios en la entidad, desaparición de personas e incremento de robo de vehículos desde septiembre de 2024, derivado de una crisis de seguridad provocada por una pugna interna del crimen organizado.