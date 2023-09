Los 19 expedientes que no fueron tomados en cuenta es porque los o las jóvenes propuestas no tienen más de seis años de residencia en Sinaloa; tener más de 29 años, no fueron propuestos por un órgano o institución y presentaron documentación de manera extemporánea.

Las y los ganadores de este premio recibirán un diploma alusivo, un tejo de oro pendiente de una cinta de seda, y en una de sus caras tiene el escudo de Sinaloa y en la otra el escudo del Congreso del Estado y una cantidad en efectivo de 25 mil pesos.

La entrega del premio tendrá lugar el viernes 29 de septiembre en Sesión Solemne.