Se instalarán 100 elementos de la Marina en Altata para apoyo en combate a inseguridad en Navolato

Se instalarán en la bahía de Altata 100 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México para apoyar en las labores de combate a la inseguridad en Navolato, anunció el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.

Precisó que estos efectivos son aparte de los 200 refuerzos anunciados para el Municipio a inicios de julio, y llegarán de manera escalonada para permanecer en el sitio.

“Está la Marina muy presente, están por llegar 100 elementos a la bahía de Altata con cuatro campers que van a tener ellos ahí, nosotros les estamos ayudando a que se instalen bien y todo, que tengan los servicios públicos adecuados para que vengan a dar esa seguridad a toda esta zona”, comentó Bojórquez Berrelleza.

Adjudicó que los trabajos para contención de los delitos de alto impacto recaen en los planes que tengan las corporaciones estatal y federales, por lo que el Gobierno Municipal no puede interferir en ellos.

En ese sentido, destacó que esta colaboración entre instituciones ha permitido controlar la criminalidad, a pesar de que en lo que va de agosto se han registrado 10 homicidios en el municipio.

“Hay activaciones, pero lo que más se está trabajando es la coordinación de que no suceda cualquier hecho, están a la prevención, están trabajando coordinadamente y son los resultados que se han tenido de que no lleguen a pasar este tipo de hechos violentos”.

“Ellos traen la estrategia, están manejando todo ese tipo de coordinación. La estrategia a veces no te la dicen, sino que como ya traen ellos la estrategia no pueden decir cómo están trabajando porque es coordinación de ellos, no nos podemos meter a la coordinación a nivel federal, estatal, porque ya traen la coordinación”, respondió el Alcalde de Navolato.

Como Ayuntamiento, apuntó, dirigen sus esfuerzos en intensificar los cuidados en temas de proximidad social. De ahí, dijo, han puesto de su parte acciones como el despliegue de agentes policiales en sitios turísticos.

“Estamos trabajando mucho en la prevención de cualquier tipo de evento que pueda suceder”.

“Atento a la prevención, todo lo que es social estamos atentos. En Altata pusimos la Policía Turística los fines de semana, andan en bicicleta, andan en diferentes eventos, aquí en el centro lo pueden ver, andan en las bicicletas. Entonces tenemos mucha prevención social por cualquier evento que pueda suceder”, afirmó Bojórquez Berrelleza.