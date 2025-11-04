Se investiga a embarcación con menores de edad rescatados en Sinaloa, pero la llevará la Fiscalía de Baja California

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación tras recibir el aviso de la Secretaría de Marina sobre la localización de personas a bordo de una embarcación que llegó al puerto de Topolobampo, entre ellas 23 menores de edad, informó la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, el 31 de octubre, cuando en el puerto de Topolobampo en Ahome fueron rescatadas cerca de 41 personas entre ellos 23 menores de edad.

“Por el aviso que recibimos por parte de la Secretaría de Marina, la localización de estas personas para dar el trámite correspondiente formal”.

Explicó que las personas mayores de edad, 18 en total, ya fueron trasladadas, mientras que los menores permanecen bajo resguardo y en proceso de retorno con apoyo de autoridades de asistencia social.

“Iniciamos la carpeta de investigación por el aviso que recibimos por parte de la Secretaría de Marina, la localización de estas personas para dar el trámite correspondiente formal. Fueron 23 menores y 18 personas mayores de edad, las cuales todas ya las personas mayores de edad ya se trasladaron”, indicó Sánchez Kondo.

“Estuvimos en contacto a través de los DIF estatal y municipal de aquí de Culiacán con el Gobierno de Chiapas. Las personas mayores de edad ya fueron trasladadas y los menores de edad están en ese proceso también”.

Añadió que los menores no han salido completamente del Estado debido a que se mantiene comunicación con sus familiares, y algunos de ellos no contaban con documentación oficial que acreditara su identidad.

La Fiscal General precisó que la investigación de fondo sobre las circunstancias del traslado corresponde al estado de Baja California, ya que presuntamente en esa entidad se originaron los hechos.

“No se han ido completamente porque se está en contacto con los familiares. Son personas menores de edad, algunos traían acta de nacimiento, otros no, entonces, dentro de esas formalidades legales eso es lo que se está trabajando con el Gobierno de Chiapas”, mencionó.

“La investigación la llevaría el estado de Baja California, puesto que allá es donde presuntamente se realizó el hecho, entonces es a quién le corresponderá realizar las investigaciones”.

El caso ha generado atención nacional debido a que el grupo de personas fue rescatado por elementos de la Secretaría de Marina en aguas del Golfo de California, tras detectar una embarcación con trayecto irregular rumbo a Topolobampo.

Entre los ocupantes se encontraban adolescentes originarios de Chiapas, lo que llevó a las autoridades a investigar posibles casos de traslado ilegal o explotación laboral.

Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa continúa con la recopilación de información y la coordinación institucional para garantizar la atención de los menores, mientras que las autoridades de Baja California serán las encargadas de esclarecer el origen y propósito del viaje marítimo.