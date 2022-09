Se investiga como feminicidio el asesinato de la rastreadora de Elota, informa la Fiscal General

El asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, la madre rastreadora que buscaba a su hijo en La Cruz de Elota, está siendo investigado con el protocolo de feminicidio, pero aún no se tiene la certeza, informó la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.







¿Sí fue feminicidio?

Depende de las investigaciones y como avance.





¿Pero con lo que han encontrado ustedes?

No puedo afirmarlo todavía. Sí iniciamos como feminicidio estamos aplicando el protocolo de feminicidio, sin embargo no tenemos la certeza aún.





La Fiscal General detalló que se tienen avances, pero que está totalmente reservado por motivos de no interferir en la investigación.

Señaló que no está 100 por ciento corroborado que la mujer fuera privada de su libertad un día antes.