Diputados del Partido Sinaloense del Congreso del Estado cayeron en alegatos en los que sacaron a flote la compra de colchones podridos, conocido como “colchongate” y recibieron como respuesta la presunta adquisición irregular de tortillas por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Con motivo de las consecuencias del huracán “Otis” en Acapulco, la Diputada de Morena María Victoria Sánchez Peña aplaudió la eliminación del Fondo de Desastres Naturales pues dijo que se prestaba a “oscuros manejos” de los recursos; el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Luis Javier de la Rocha Zazueta, negó que existieran tales prácticas.

Tras esto, el Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez exigió a sus colegas que no politizaran la situación de Acapulco con esos alegatos.

“No politicemos la desgracia de nuestros hermanos sinaloenses y guerrerenses, asumamos la responsabilidad que tenemos y pongamos de nuestra parte, reconozcamos los aciertos y verifiquemos dónde estuvieron los errores”, expuso el Diputado Ricardo Madrid.

Su participación fue interrumpida por el Diputado del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez Ruiz, quien recordó la entrega de colchones podridos conocido como “colchongate” y cuestionó a Madrid Pérez, quien integraba la administración gubernamental cuando ocurrió eso.

Gene Bojórquez: ¿Le tocó a usted entregar esos colchones orinados a la gente y hacer política con esos colchones cuando le tocó la administración en la que usted participó?

Ricardo Madrid: A mí no me correspondió entregar ni un solo colchón, los colchones que se hayan entregado en su momento... lo que sí me tocó conocer, los procedimientos que devinieron de eso.

Intervino la Diputada de Morena, Juana Minerva Vázquez González, para responderle a Gene Bojórquez.

Minerva Vázquez: Quería que le preguntara si al Diputado Gene le tocó comerse de las tortillas o del pollo que compraron en la UAS.

La confrontación provocó risas entre los legisladores y el público asistente; posteriormente, Ricardo Madrid le recriminó a la Diputada del PAS, Viridiana Camacho Millán, por levantarse de su lugar cuando seguía con su participación.

Con el cierre de la participación de Ricardo Madrid, fue clausurada la sesión puesto que el último posicionamiento se retiró por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar.