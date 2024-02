CULIACÁN._ Entre las audiencias programadas en la Sede de Justicia Penal de la zona centro, destacó el diferimiento de un caso debido a que la persona citada ante una Jueza afirmó no ser el demandado.

El caso concreto es el 82/2024 referente a una denuncia por violencia familiar y lesiones, en el cual señalan como probable agresor a una persona denominada “Juan Pérez”, de 35 años de edad, residente de la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

Sin embargo, la persona que acudió ante la Jueza aseguró que ni siquiera conoce a la demandante, además de que él dijo ser soltero y vivir solo, pero asistió por recomendación.

La descripción que hizo la demandante sobre “Juan Pérez” no coincidió con la complexión física, edad ni rostro de quien acudió al juicio. Asimismo, en la denuncia no especificó un domicilio concreto, ya que solo mencionó la colonia.

No obstante, el nombre completo, seña particular proporcionada y zona de residencia sí concordaban. Por ello es que los elementos de la Policía de Investigación le localizó por sus datos persona y citó a audiencia.

Aunado a esto, la demandante no asistió al juicio, por lo que no pudieron corroborar si el hombre que acudió era o no el acusado.

Ante la situación, la Jueza de Control dio pie a que el Ministerio Público realice los actos de investigación para resolver el conflicto de identificación del demandado.