Culiacán
|
Inconformidad

Se manifiestan activos y jubilados de la UAS en Palacio de Gobierno contra la reingeniería financiera

Acusan que la medida afectará a los trabajadores que menos ganan, pues implicaría reducciones en jubilaciones, aguinaldos y primas vacacionales; piden explicación directa al Gobernador Rubén Rocha Moya
Belem Angulo |
22/09/2025 10:45
22/09/2025 10:45

Trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron este lunes una manifestación en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, para expresar su rechazo a la reingeniería financiera que impulsa la administración universitaria.

Desde el patio principal del recinto gubernamental los trabajadores señalaron que los cambios proyectados impactarían principalmente a quienes menos perciben en la institución.

$!Se manifiestan activos y jubilados de la UAS en Palacio de Gobierno contra la reingeniería financiera

Detallaron que se prevé una reducción en los ingresos por jubilación, además de recortes a prestaciones como la prima vacacional y los aguinaldos.

Los inconformes sostuvieron que, en los foros en los que ha participado el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, este ha asegurado que la reingeniería responde a una instrucción del Gobierno federal.

$!Se manifiestan activos y jubilados de la UAS en Palacio de Gobierno contra la reingeniería financiera

Ante ello, los trabajadores y jubilados adelantaron que buscarán una reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya para solicitar una explicación sobre los alcances de la medida.

#Protesta
#UAS
#Universidad Autónoma de Sinaloa
#Palacio de Gobierno
#finanzas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube