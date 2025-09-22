$!Se manifiestan activos y jubilados de la UAS en Palacio de Gobierno contra la reingeniería financiera

Trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron este lunes una manifestación en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, para expresar su rechazo a la reingeniería financiera que impulsa la administración universitaria.
Desde el patio principal del recinto gubernamental los trabajadores señalaron que los cambios proyectados impactarían principalmente a quienes menos perciben en la institución.
Detallaron que se prevé una reducción en los ingresos por jubilación, además de recortes a prestaciones como la prima vacacional y los aguinaldos.
Los inconformes sostuvieron que, en los foros en los que ha participado el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, este ha asegurado que la reingeniería responde a una instrucción del Gobierno federal.
Ante ello, los trabajadores y jubilados adelantaron que buscarán una reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya para solicitar una explicación sobre los alcances de la medida.