$!Se manifiestan activos y jubilados de la UAS en Palacio de Gobierno contra la reingeniería financiera

Trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron este lunes una manifestación en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, para expresar su rechazo a la reingeniería financiera que impulsa la administración universitaria.

Desde el patio principal del recinto gubernamental los trabajadores señalaron que los cambios proyectados impactarían principalmente a quienes menos perciben en la institución.