$!Se manifiestan en Culiacán contra las acciones militares de EU en Venezuela

CULIACÁN._ Bajo la consigna de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos y repudiar las recientes acciones militares de Estados Unidos, integrantes del Frente Nacional Antimperialista, sección Sinaloa, convocaron a la ciudadanía a una reunión pública este domingo en la Plazuela Obregón, en Culiacán.









El objetivo central del encuentro fue condenar lo que califican como una agresión criminal contra Venezuela y advertir sobre el riesgo de una intervención similar en México.





