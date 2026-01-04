Culiacán
Se manifiestan en Culiacán contra las acciones militares de EU en Venezuela

Integrantes del Frente Nacional Antimperialista, sección Sinaloa, llamaron a la ciudadanía a concentrarse en la Plazuela Obregón para repudiar lo que consideran una agresión contra Venezuela y advertir sobre riesgos para la soberanía regional
Ubaldo Robles |
04/01/2026 12:21
CULIACÁN._ Bajo la consigna de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos y repudiar las recientes acciones militares de Estados Unidos, integrantes del Frente Nacional Antimperialista, sección Sinaloa, convocaron a la ciudadanía a una reunión pública este domingo en la Plazuela Obregón, en Culiacán.

El objetivo central del encuentro fue condenar lo que califican como una agresión criminal contra Venezuela y advertir sobre el riesgo de una intervención similar en México.

Según los organizadores, la movilización respondió a los ataques ocurridos recientemente en Caracas, donde denunciaron que fuerzas militares estadounidenses bombardearon la ciudad y secuestraron al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

