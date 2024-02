Sergio Hernández, uno de los que se hace llamar “Los Sin Casa”, señaló que el pasado diciembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, cuyo líder es Óscar Loza Ochoa, cumplió 40 años y que el Gobernador del Estado prometió que los habitantes de Culiacán en Valle Azul no serían desalojados.

“Arrastraron a las personas, desalojaron Valle del Agua. Es una noticia normal, pero sigue presente cada día, porque la gente aún no consigue un terreno dónde estar. Seguimos con la promesa, ‘sí les vamos a solucionar’, ‘sí les vamos a comprar un terreno’... pero hasta ahorita no ha habido nada”, expuso.

“Tenemos mucho tiempo esperando que nos cumpla el Gobernador, que somos desalojados, muchos quedaron en la calle, otros pagan renta otra vez; pues, no se nos ha cumplido. Ahorita tenemos una promesa, que según se no va a cumplir, ojalá que hoy sí se cumpla”, comentó.

“Allá está la Coordinación Estatal allá, para exponer también la problemática, no nada más de nosotros, de todo el estado estamos pidiendo una vivienda digna”, dijo.

Rosa María, otra manifestante, contó que familias presenciaron la demolición de sus casas desde hace años, como el 31 de mayo de 2023 o el pasado diciembre en Valle Azul.

“Éramos alrededor de 70 personas las desalojadas y nos desalojaron, usaron la violencia, nos arrastraron, nos pisotearon y nosotros lo que andamos buscando es que nos atiendan y nos den un lugar donde no nos hagan eso. Nosotros lo necesitamos, porque si no lo necesitáramos no anduviéramos aquí”, expresó.

“Que el Presidente López Obrador nos mire, que nos escuche, que tenemos necesidad. Hay familias que quedaron pues, en la calle. Nosotros teníamos nuestras casitas y nos las tumbaron con las máquinas”, informó la manifestante.