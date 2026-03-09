$!Se manifiestan en el Congreso de Sinaloa para exigir paz y respuestas ante la violencia

El activista social Roberto Blanco realizó una manifestación pacífica frente al Congreso del Estado para denunciar la situación de violencia que vive Sinaloa y exigir a los legisladores que reconozcan la crisis que enfrenta la ciudadanía. Blanco explicó que la protesta surge al cumplirse un año y medio del recrudecimiento de la violencia derivada de disputas entre grupos del crimen organizado en la entidad.





Señaló que, mientras la población enfrenta las consecuencias de esta situación, los representantes políticos permanecen alejados de la realidad que vive la sociedad. “Tenemos un año y medio de violencia en Sinaloa y los diputados viven en un confort, en una burbuja. Ellos en sus rollos y la ciudadanía sufriendo las consecuencias de lo que está pasando”, expresó durante la manifestación. De acuerdo con Blanco, el impacto de la violencia se refleja en asesinatos, desapariciones y afectaciones económicas para distintos sectores del estado. Indicó que la situación ha generado temor e incertidumbre entre la población, además de un deterioro en la actividad económica local.

También criticó que, a su consideración, legisladores y otras autoridades no se han pronunciado de manera suficiente sobre temas como el apoyo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas o la implementación de estrategias para reactivar la economía en la entidad. Durante la protesta, señaló que uno de los reclamos ciudadanos es que los representantes populares reconozcan la gravedad del contexto actual y ofrezcan propuestas concretas para enfrentar la crisis de seguridad.



