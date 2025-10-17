$!Se manifiestan en la CFE vecinos de La Limita de Itaje, en Culiacán, por cobros excesivos

Habitantes del sector La Limita de Itaje, en Culiacán, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha emitido recibos con incrementos desproporcionados, bajo el argumento de que no se realizan lecturas por motivos de inseguridad y, por tanto, se aplican cobros estimados.
Durante este viernes, se manifestaron en las instalaciones de la CFE Culiacán para llegar a un acuerdo.
De acuerdo con los vecinos, desde enero de 2025 los montos pasaron de pagos regulares de entre 500 y mil 500 pesos a facturas de 9 mil hasta 22 mil pesos, sin que la CFE haya explicado cómo calcula los consumos.
“A partir de enero nos llegó un cobro adicional porque supuestamente desde septiembre de 2024 a enero [de 2025] no nos habían hecho cobro por la inseguridad cuando nosotros, periódicamente cada dos meses nos estaba llegando puntualmente el recibo y nos llega un costo demasiado elevado”, explicó Georgina Guadalupe Medina Cárdenas, habitante del sector.
“Nos dicen que es porque no pueden entrar a hacer la toma pero nosotros vemos muchos carros de la comisión, ¿cómo para ir a cortar la luz sí entran? A hacer la revisión de medidores sí han ido porque se han visto allá y cómo para ir a tomar la lectura nos ponen el pretexto de que no”, señaló.
En La Limita, estiman que alrededor de 50 familias enfrentan esta misma situación, incluyendo personas desplazadas por la violencia que se han asentado en la zona.
Relataron que los incrementos comenzaron de manera repentina, pese a que el consumo no cambió.
“Yo, normalmente, tenía periodos de mil 500, 2 mil 700, 3 mil, cada dos meses, bimestrales cuando se retiraba el subsidio y en enero me llegaron casi 14 mil [pesos] y a los 15 días me llegó un costo de casi 4 mil pesos”, compartió Medina Cárdenas.
Entre las afectadas también se encuentra Olga Leticia, vecina de Los Ciruelos, comunidad ubicada a cuatro kilómetros de la Limita de Itaje, quien tuvo que abandonar su casa junto a su hijo desde abril.
Relató que la CFE les pidió tomar fotografías del medidor, pero cuando envió a su hijo a hacerlo, tiraron bombas y resultó con herida en la espalda baja por una esquirla.
Aunque su vivienda permanece deshabitada, acusó que la CFE le ha emitido recibos de hasta 4 mil pesos, cuando antes pagaba como máximo mil 500.
Dijo que ha abonado pequeñas cantidades, pues no cuenta con un empleo formal.
“Nos mandan (la CFE) a tomar la foto del medidor, también y yo mandé y a mi hijo y en el momento que él estuvo allá tiraron bombas y a él le cayó una esquirla.
“Nos está llegando demasiada luz, y aparte en una comunidad donde a nosotros nos desalojaron. O sea, nos llegan recibos de 3 mil, 4 mil pesos de antes que pagábamos 900, mil pesos, mil 500 cuando era mucho que había veces que prendíamos el aire y los abanicos, pero ahorita está sola la comunidad”, aseguró.
Los vecinos piden una revisión general de los cobros y que se les aplique un ajuste justo y transparente.
También cuestionaron el argumento de inseguridad que utiliza la CFE para no tomar lecturas, pues aseguran que el personal sí ingresa a la zona para otras actividades.
El problema, advierten, podría agravarse si la CFE mantiene las tarifas elevadas, ya que para muchas familias resulta insostenible pagar montos de ese nivel.
“Nosotros lo que queremos es que nos cobren lo justo, nosotros no somos personas que hacemos consumo tan fuerte de 6 mil u 11, 10 mil, no. Que nos cobren lo justo, no venimos a que nos regalen nada. Venimos a que nos tomen en cuenta”, subrayó Georgina Guadalupe Medina.