$!Se manifiestan en la CFE vecinos de La Limita de Itaje, en Culiacán, por cobros excesivos

Habitantes del sector La Limita de Itaje, en Culiacán, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha emitido recibos con incrementos desproporcionados, bajo el argumento de que no se realizan lecturas por motivos de inseguridad y, por tanto, se aplican cobros estimados. Durante este viernes, se manifestaron en las instalaciones de la CFE Culiacán para llegar a un acuerdo.

De acuerdo con los vecinos, desde enero de 2025 los montos pasaron de pagos regulares de entre 500 y mil 500 pesos a facturas de 9 mil hasta 22 mil pesos, sin que la CFE haya explicado cómo calcula los consumos. “A partir de enero nos llegó un cobro adicional porque supuestamente desde septiembre de 2024 a enero [de 2025] no nos habían hecho cobro por la inseguridad cuando nosotros, periódicamente cada dos meses nos estaba llegando puntualmente el recibo y nos llega un costo demasiado elevado”, explicó Georgina Guadalupe Medina Cárdenas, habitante del sector. “Nos dicen que es porque no pueden entrar a hacer la toma pero nosotros vemos muchos carros de la comisión, ¿cómo para ir a cortar la luz sí entran? A hacer la revisión de medidores sí han ido porque se han visto allá y cómo para ir a tomar la lectura nos ponen el pretexto de que no”, señaló. En La Limita, estiman que alrededor de 50 familias enfrentan esta misma situación, incluyendo personas desplazadas por la violencia que se han asentado en la zona.