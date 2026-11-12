$!Se manifiestan jubiladas del Hospital Pediátrico en el Congreso; exigen pensión por viudez

Integrantes de la Comisión Representativa de Jubilados y Pensionados del Hospital Pediátrico de Sinaloa se manifestaron de manera pacífica en el Congreso del Estado para exigir que se garantice el pago de pensiones por viudez y orfandad a los familiares de trabajadores jubilados que fallecen. Concepción Hernández, integrante de la comisión, explicó que quienes se jubilaron bajo los acuerdos del Patronato del Hospital Pediátrico no tienen reconocido de manera regular este derecho, por lo que, cuando fallece alguno de sus compañeros, sus familiares deben iniciar un proceso legal para solicitar la pensión.

“Nosotros pasamos a los servicios de salud en el 2022 y a raíz de eso supuestamente no iban a cambiar nuestros derechos, pero se está dando el caso de que han fallecido compañeras y el departamento jurídico pide que se demande, que se solicite la pensión por viudez por medio de demanda, cosa que es costosa y de largo tiempo”, expresó. “Incluso una compañera duraron casi cinco años, aquí viene acompañándonos uno de los viudos de una de nuestras compañeras que ella falleció desde el 2018 y aún no recibe su pensión por viudez”, continuó.

Las manifestantes consideran que esta prestación debería otorgarse mediante un trámite administrativo, como ocurre con otros trabajadores del Gobierno estatal que cuentan con este derecho. Hernández señaló que la Secretaría de Salud de Sinaloa es la instancia responsable de atender esta situación, por lo que solicitaron la intervención de las y los Diputados para concretar una reunión con el Secretario Cuitláhuac González Galindo.