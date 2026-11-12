$!Se manifiestan jubiladas del Hospital Pediátrico en el Congreso; exigen pensión por viudez

Integrantes de la Comisión Representativa de Jubilados y Pensionados del Hospital Pediátrico de Sinaloa se manifestaron de manera pacífica en el Congreso del Estado para exigir que se garantice el pago de pensiones por viudez y orfandad a los familiares de trabajadores jubilados que fallecen.
Concepción Hernández, integrante de la comisión, explicó que quienes se jubilaron bajo los acuerdos del Patronato del Hospital Pediátrico no tienen reconocido de manera regular este derecho, por lo que, cuando fallece alguno de sus compañeros, sus familiares deben iniciar un proceso legal para solicitar la pensión.
“Nosotros pasamos a los servicios de salud en el 2022 y a raíz de eso supuestamente no iban a cambiar nuestros derechos, pero se está dando el caso de que han fallecido compañeras y el departamento jurídico pide que se demande, que se solicite la pensión por viudez por medio de demanda, cosa que es costosa y de largo tiempo”, expresó.
“Incluso una compañera duraron casi cinco años, aquí viene acompañándonos uno de los viudos de una de nuestras compañeras que ella falleció desde el 2018 y aún no recibe su pensión por viudez”, continuó.
Las manifestantes consideran que esta prestación debería otorgarse mediante un trámite administrativo, como ocurre con otros trabajadores del Gobierno estatal que cuentan con este derecho.
Hernández señaló que la Secretaría de Salud de Sinaloa es la instancia responsable de atender esta situación, por lo que solicitaron la intervención de las y los Diputados para concretar una reunión con el Secretario Cuitláhuac González Galindo.
A través de su posicionamiento, también exhortaron a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones de Hacienda y Salud del Congreso a convocar al funcionario estatal, con el propósito de establecer una mesa de trabajo y emitir lineamientos en la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sinaloa que permitan resolver el problema.
La representante indicó que esperan ser atendidas por las autoridades, pues hasta el momento, aseguró, no han recibido una respuesta del Secretario de Salud.
“No, nunca nos ha atendido, hemos metido oficio y nunca nos ha atendido”, mencionó.
Las jubiladas señalaron que su demanda busca evitar que las familias de sus compañeros fallecidos tengan que enfrentar largos procesos judiciales para acceder a una prestación que consideran un derecho laboral.