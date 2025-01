$!Se manifiestan por la paz y contra Gobernador y diputados de Sinaloa en el Congreso

Esta manifestación es un continuación a las marchas realizadas en Mazatlán y Culiacán, durante el jueves 23 de enero y el domingo 26, a raíz del hartazgo por la situación de violencia que se ha extendido por más de cuatro meses.

Las protestas estallaron luego del asesinato de una familia completa la madrugada del domingo18 de enero, compuesta por Antonio, de 40 años y sus hijos, Gael, de 12 años y Alexander de 9.

Cerca de las 10:00 horas inició la protesta, donde Roberto Blanco Rodríguez pidió a los Legisladores locales no olvidar que dentro de la exigencia de paz y de seguridad también piden la renuncia de Rocha Moya.

“Dicen los Diputados de aquí que en la manifestación que ven ahora vienen a clamar paz, sí venimos a clamar paz, pero también venimos a exigir la renuncia de Rocha, cosa que no dicen ellos. Venimos a exigir dentro de la paz y la seguridad, queremos la renuncia de Rocha Moya, del estado de Sinaloa”, expresó.

“Principalmente es la violencia que la gente no puede salir y segundo, la economía. La economía de Sinaloa está devastada, yo trabajo, mucha gente despedida, muchos negocios cerrados (...) ¿obra? No hay obra, el 95 por ciento de las obras están cerradas, agrícolas, están tronadas, no hay agua para las siembras, agricultores igual, o sea, es una ruina que está muy fea en Sinaloa”, comentó.