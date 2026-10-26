Se manifiestan trabajadores de Conalep en Palacio de Gobierno por contratos que limitan sus derechos laborales

Trabajadores contratados por honorarios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se manifestaron en Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ante la inconformidad por las condiciones de sus nuevos contratos laborales.

Nidia Barreras Carrasco, encargada del área de Desarrollo del Estudiante en uno de los planteles de Conalep, explicó que el personal enfrenta la obligación de firmar contratos con vigencia hasta el 18 de diciembre, lo que, según señaló, les impediría recibir el aguinaldo y el pago correspondiente a las vacaciones.

Indicó que los documentos también establecen que, a partir de enero, la institución evaluará su desempeño para determinar si serán recontratados, pese a que algunos trabajadores tienen hasta 15 años de antigüedad.

“Se nos está prácticamente obligando a firmar un contrato donde con un término al 18 de diciembre para no pagarnos lo que son derechos al aguinaldo, ni tampoco las vacaciones”, señaló.

Barreras Carrasco cuestionó la decisión, pues afirmó que anteriormente no se había presentado una situación similar y consideró injusto que la continuidad laboral dependa de una nueva contratación, incluso para quienes llevan años trabajando en la institución.

La trabajadora estimó que en su plantel hay alrededor de 10 empleados bajo este esquema, mientras que en otros centros educativos la cifra llega a 15. Además, aseguró que la falta de personal ya se refleja en las actividades cotidianas.

Explicó que el personal contratado por honorarios realiza una labor importante en la atención de los estudiantes y mantiene vínculos con quienes egresan de la institución.

“Hay veces que no es tanto el decir uno, pues sí, todos necesitamos un empleo, pero hay veces que los sueldos no son tampoco tan buenos. Pero yo, por ejemplo, lo digo en mi caso, más que nada es el cariño a los alumnos”, expresó.

Barreras Carrasco manifestó su preocupación por la posibilidad de perder su empleo y señaló que, como madre viuda a cargo de una hija, la incertidumbre laboral representa una dificultad adicional.

También denunció que los trabajadores por honorarios carecen de seguro y prestaciones, pese a que, aseguró, cumplen con sus responsabilidades dentro de la institución.

Explicó que decidieron acudir a Palacio de Gobierno porque sus inconformidades no han sido atendidas por las autoridades de Conalep, quienes, afirmó, les han insistido en que deben firmar los nuevos contratos.

“Nos dicen: ‘Es que los tienen que firmar’. O sea, es sí o sí”, sostuvo.

Advirtió que quienes se nieguen a firmar podrían quedarse sin empleo, por lo que insistió en la necesidad de que el Gobierno estatal escuche sus demandas y revise las condiciones impuestas al personal.

La manifestación busca que la Gobernadora los reciba y atienda la situación de los trabajadores que, además de solicitar certeza sobre su continuidad laboral, reclaman el reconocimiento de sus derechos.