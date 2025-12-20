Se mantendrá ambiente cálido en Culiacán y se prevén máximas de 34 grados centígrados

CULIACÁN._ Para este sábado 20 de diciembre, la capital sinaloense mantendrá un clima predominantemente cálido durante la tarde, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país favorecerá un tiempo estable y sin probabilidades de lluvia en la región, este sistema también propiciará un incremento en las temperaturas máximas, las cuales podrían oscilar entre los 35 y 40 grados centígrados en diversas zonas de la costa de Sinaloa.

Para Culiacán, el cielo se mantendrá medio nublado durante la jornada, con una probabilidad de precipitación del cero por ciento y por la mañana, el ambiente se percibirá de fresco a templado, con una temperatura mínima de 17 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan rachas de componente noreste de entre 5 a 10 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas ocasionales de hasta 28 kilómetros por hora y de manera regional, en el Pacífico Norte se prevén bancos de niebla dispersos por la mañana y un ambiente muy frío con heladas en las zonas serranas colindantes.

El reporte extendido indica que las condiciones de estabilidad se mantendrán durante el inicio de la próxima semana de la manera siguiente:

El domingo 21 de diciembre estará poco nuboso, con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados.

El lunes 22 de diciembre tendrá un cielo medio nublado, manteniendo la máxima en los 34 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados.

El martes 23 se espera un cielo nublado, aunque sin variaciones significativas en la temperatura con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados.