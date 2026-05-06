Se mantendrá Eneyda, hija de Rocha, al frente del DIF Sinaloa; Gobernadora no prevé cambios

Eneyda Rocha Ruiz, hija del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, continuará al frente del Sistema DIF Sinaloa, confirmó la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

A pregunta expresa en el evento de entrega de kits de estimulación temprana en en Culiacán este miércoles, indicó que los únicos movimientos realizados corresponden al nombramiento del encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno y del jefe de Despacho, por lo que no se prevén nuevas modificaciones.

“Yo lo dije desde un principio, en el Gobierno del Estado, solamente di dos cambios que uno es el encargado de despacho y otro el jefe de despacho del Gobernador solamente en esta administración son los cambios que se van a realizar dentro de Gobierno del Estado”.