Se mantendrá gobernabilidad en Sinaloa; ‘no vamos a fallar’: Gobernadora Yeraldine Bonilla

La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que en Sinaloa se mantiene la gobernabilidad, pues su administración trabaja de manera permanente en coordinación con los distintos niveles de gobierno para atender las principales necesidades de la población.

En un mensaje emitido la noche de este martes en redes sociales y dirigido a la ciudadanía, la Mandataria estatal señaló que desde el pasado sábado 2 de mayo cuando asumió la función, su gobierno se ha enfocado en fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a las acciones prioritarias en el estado.

“Estamos concentrados en mantener la gobernabilidad, fortalecer la coordinación institucional y seguir atendiendo las necesidades reales del pueblo de Sinaloa”, resaltó.

Indicó que este martes sostuvo encuentros con presidentes municipales, así como con representantes del Poder Judicial y el Poder Legislativo, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto en favor de la estabilidad de Sinaloa.

“Estoy segura que a través de una fuerte coordinación seguiremos trabajando por la estabilidad y la gobernabilidad del Estado”, dijo.

Asimismo, anunció que este miércoles realizará una gira en el municipio de Mocorito, donde encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias, destacando que brindar certeza patrimonial contribuye a la tranquilidad y bienestar de la población.