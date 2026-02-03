Culiacán
Pronóstico

Se mantiene pronóstico de frío en sierra de Sinaloa, mientras que en otras zonas habrá calor

La llegada de un nuevo sistema frontal al norte del País provocará un descenso en las temperaturas en zonas de montaña y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el Estado
Ubaldo Robles |
03/02/2026 09:35
En las zonas serranas de Sinaloa se registrarán bajas temperaturas por la llegada del frente frío número 33, que ingresará por el norte y noreste del País, marcará un contraste con el resto de la entidad, donde se esperan temperaturas más altas.

Mientras que en Culiacán se vive un ambiente de nubosidad y calor moderado, en las zonas de montaña que colinda con Chihuahua, el termómetro podría descender hasta los 7 y 12 grados durante el amanecer del miércoles.

El fenómeno climático generará condiciones diversas según la geografía del Estado, como en los municipios de Choix y Badiraguato, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 12 y 16 grados.

En la franja norte, que abarca Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, las mañanas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

Para la zona centro y sur, que incluye a Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el descenso será menos pronunciado, con mínimas situadas entre los 17 y 21 grados.

Se recomienda precaución debido a que prevalecerán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en diversos puntos de la entidad, acompañadas de condiciones atmosféricas estables de cielo despejado a medio nublado.


Pronóstico extendido para Culiacán

En lo que respecta a Culiacán, este martes 3 de febrero se vive una jornada bajo un cielo nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 30 grados y una mínima de 15 grados y a pesar de la presencia de nubes no hay probabilidad de lluvias.

El miércoles 4 de febrero se espera un cielo despejado con una máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados.

Para el jueves 5 y viernes 6 de febrero continuarán las tardes de 32 grados con cielos que variarán de medio nublado a nublado, manteniendo mañanas frescas de 14 grados.

