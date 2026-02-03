$!Se mantiene pronóstico de frío en sierra de Sinaloa, mientras que en otras zonas habrá calor

En las zonas serranas de Sinaloa se registrarán bajas temperaturas por la llegada del frente frío número 33, que ingresará por el norte y noreste del País, marcará un contraste con el resto de la entidad, donde se esperan temperaturas más altas.

Mientras que en Culiacán se vive un ambiente de nubosidad y calor moderado, en las zonas de montaña que colinda con Chihuahua, el termómetro podría descender hasta los 7 y 12 grados durante el amanecer del miércoles.

El fenómeno climático generará condiciones diversas según la geografía del Estado, como en los municipios de Choix y Badiraguato, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 12 y 16 grados.

En la franja norte, que abarca Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, las mañanas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

Para la zona centro y sur, que incluye a Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el descenso será menos pronunciado, con mínimas situadas entre los 17 y 21 grados.

Se recomienda precaución debido a que prevalecerán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en diversos puntos de la entidad, acompañadas de condiciones atmosféricas estables de cielo despejado a medio nublado.



Pronóstico extendido para Culiacán