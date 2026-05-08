Se mantienen hospitalizadas 18 personas tras el incendio en Los Mochis

Tras el incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis, actualmente 18 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos de la ciudad, de las cuales cuatro se reportan en estado delicado.

Así lo confirmó el Secretario de Salud de Sinaloa Cuitláhuac González Galindo, quien señaló que las autoridades mantienen un seguimiento permanente a la evolución de las personas lesionadas.

El funcionario informó que la instrucción de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde es brindar atención puntual a todas y cada una de las víctimas afectadas por el siniestro.

“El resto de los pacientes se mantienen estables; la indicación de la Gobernadora es que estamos al pendiente”, expresó.

Las personas lesionadas se encuentran recibiendo atención médica en hospitales del ISSSTE, IMSS y clínicas privadas de la ciudad.

González Galindo también destacó que existe un monitoreo constante para garantizar que se tomen las medidas necesarias en cada caso.

Asimismo, precisó que la mayoría de las personas hospitalizadas son adultos y aclaró que no hay menores de edad entre los pacientes afectados.