Se movilizan cientos en Palacio de Gobierno para transmisión de mensaje de Sheinbaum

CULIACÁN._ Cientos de personas se congregaron este domingo en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, para seguir la transmisión del mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de los dos años de su elección como la primera mujer Presidenta de México.

El acto fue replicado de manera simultánea en distintas entidades del País y, en el caso de Sinaloa, se realizó con apoyo de estructuras gubernamentales estatales vinculadas a Morena, que facilitaron la instalación de pantallas y un templete en la explanada del recinto oficial.

Desde horas antes del inicio del mensaje presidencial comenzaron a arribar contingentes de personas movilizadas para asistir al evento político, mientras personal organizador realizaba labores logísticas en la zona.

Además de la instalación del equipo para la transmisión, fueron cerradas diversas calles y rutas alrededor del Palacio de Gobierno, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

Durante la concentración, simpatizantes permanecieron frente a las pantallas colocadas en el lugar para escuchar el mensaje emitido por la Mandataria federal desde la Ciudad de México.