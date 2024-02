CULIACÁN._ Se necesita más de la participación de ciudadanos observadores, para que lleguen perfiles idóneos a las dependencias, consideró Rosa Elvira Jacobo Lara, integrante del Comité de Participación Ciudadana, CPC, del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, desde el estudio de Noticiero Noroeste.

“Que también puedan exponer y exigir a los mejores perfiles, porque tú tocas un punto muy importante, porque cada institución tiene que tener el mejor perfil, no debe ser nada más porque son amigos, compadres, conocidos, sino que tienen que contar con ese profesionalismo, con esa seriedad, con esa honestidad y con ese perfil idóneo, dependiendo el cargo al que se le va a estar invitando a participar”.

Recordó que una de las atribuciones del CPC es acompañar a ciudadanos y asociaciones civiles en su proceso de denuncia en caso de tener conocimiento de que hay prácticas corruptas en alguna dependencia, ya sea estatal o municipal.

En ese sentido, recomendó a la población en general a que accedan al portal de internet cpcsinaloa.org.mx porque cuentan con formatos para presentar denuncias ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y Órganos Internos de Control.

“Hay que recordar que en el CPC, no investigamos, no recibimos las denuncias, no investigamos, no sancionamos, sino que están las instituciones correspondientes y eso es lo que nosotros les damos la información y les hacemos ese acompañamiento”.

El Comité de Participación Ciudadana se encarga de vincular a organizaciones de las sociedad civil con la instituciones gubernamentales para todos aquellos asuntos relacionados con la estrategia anticorrupción de Sinaloa, está integrado por cinco personas: Fernando Ruiz Rangel, presidente del CPC; Raquel Zapién Osuna, integrante; Lucía Irene Mimiaga León, integrante; Rosa Elvira Jacobo Lara, integrante y Emanuel Espinoza Salcido, integrante.