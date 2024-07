Luego de que la Fiscalía General del Estado hiciera pública la localización con vida de dos mujeres que habían sido privadas de la libertad desde el mes de marzo, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez expresó que las víctimas no quieren comparecer para dar seguimiento al caso.

“Lo que pasa es que ellas no quieren comparecer, sabemos que están bien, nada más, pero ellas no han comparecido, no nos quieren dar entrevistas”.

El miércoles 3 de julio, la FGE de Sinaloa hizo pública la localización con vida de dos mujeres que habían sido privadas de la libertad desde marzo.

Ambas mujeres habían sido reportadas como desaparecidas en el contexto de una retención masiva ocurrida en marzo en Culiacán en la que se calculaban 66 personas afectadas.

Días después de la retención, las víctimas fueron liberadas poco a poco, y una semana después el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el total de las personas con ficha de desaparición habían sido liberadas.

Sin embargo, Jesús Regina e Iris Johana fueron liberadas tres meses después.

Sobre las circunstancias de su retorno, Sara Bruna Quiñonez explicó que las víctimas no han dado entrevistas, por lo que no saben cuándo ni a qué horas regresaron.

Además, dijo saber que están bien físicamente porque “las han visto” y le han informado.

“No tengo la fecha exacta porque son ellas las que saben cuándo fueron y no nos quieren decir. (¿Cómo saben que están bien?) Las han visto, se nos informa que están bien. Bueno, físicamente me refiero, obviamente deben de tener secuelas, una privación de la libertad tan prolongada y aunque no fuera prolongada”.