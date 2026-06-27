$!Se oficializa registro de Tere Guerra para la Coordinación Estatal de la Transformación en Sinaloa

Para los aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el nombramiento se perfila como la antesala directa para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en los comicios de 2027.

En un escenario marcado por la reconfiguración política interna, la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México abrió formalmente este sábado 27 de junio el proceso de registro de María Teresa Guerra Ochoa como aspirante por el estado de Sinaloa

En el World Trade Center de la Ciudad de México, sede de la convocatoria nacional escalonada, se llevó a cabo el registro formal.

Durante el acto protocolario, la presidenta Ariatna Montiel entregó a Guerra Ochoa la guía para convocar a las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional, así como el acuse oficial que acredita su inscripción en el proceso interno.

El evento destacó por la presencia de figuras relevantes, incluyendo a la tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinosa, quien acompañó a la aspirante en la fotografía oficial frente a las banderas nacionales y los medios de comunicación.

Tras concluir el registro y la toma de imágenes con su comitiva, se dio paso al resto de las actividades programadas en el recinto.

Esta jornada representa el cierre de los registros oficiales para la delegación sinaloense, coincidiendo con los procesos de los estados de Tlaxcala y Zacatecas, tras haberse habilitado también plataformas digitales para este fin.