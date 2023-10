CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro ofreció sus servicios como abogado para atender cualquier causa de injusticia por abuso de poder del Gobierno del Estado de Sinaloa, según expresó el propio ex Alcalde de Culiacán este miércoles.

Esto lo dijo luego de sumarse a una marcha de trabajadores, docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán.

“A partir de hoy, cualquier causa de injusticia, como lo he dicho siempre, la voy a patrocinar como abogado, no me importa quiénes sean y cuál cuestión sea, si es una injusticia o un abuso de poder, lo voy a patrocinar como abogado”, expresó Estrada Ferreiro.

Junto a los universitarios que se manifestaron en las calles de Sinaloa, el ex Alcalde de Culiacán acusó que desde el Ejecutivo Estatal cometen atropellos contra sus opositores para que no alcancen puestos de autoridad.

“No tienen los principios, no tienen cordura, no tienen noción de lo que están haciendo, si quiera, es un abuso excesivo de poder... está el objetivo de que nadie que opuesto a sus picaradas seamos candidatos a un puesto de elección popular en las próximas elecciones”, acusó el abogado.

En ese sentido, señaló que el Gobierno Estatal ha acaparado a los ayuntamientos, infringiendo sus estructuras, para adquirir mayor poder y beneficiarse económicamente.

“Se apoderaron de los municipios de Mazatlán, de Culiacán ya, querían los demás, negociaron los puestos para no correr a los presidentes municipales, les quitaron las tesorerías, obras públicas y todos esos puestos donde hacen contratos para hacerse ricos todavía”, aseveró Estrada Ferreiro.

Durante la mañana de este miércoles, el ex Presidente Municipal de Culiacán acompañó al ex Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en una manifestación realizada bajo la consigna de defender la autonomía de la Casa Rosalina, pues aquejan una persecución política del Gobernador Rubén Rocha Moya.

En su recorrido, compartió algunos cánticos referentes a la revocación de mandato de Rocha Moya, así como de pedirle que se interne en un hospital psiquiátrico o un asilo.