Se ofrecerán estudios de detección de cáncer gratuitos al menos una vez al año en Sinaloa

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley de Salud para reforzar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de distintos tipos de cáncer, con el objetivo de reducir la mortalidad y mejorar la atención de las personas que enfrentan esta enfermedad.

Las reformas fueron avaladas con 35 votos a favor y contemplan que la salud oncológica sea considerada un tema de salubridad general en Sinaloa.

Además, se fortalece el Sistema Estatal de Salud para impulsar acciones de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer infantil, buscando que niñas, niños y adolescentes reciban tratamiento lo antes posible y tengan una mejor calidad de vida.

Otro de los cambios establece que la prevención, detección y atención integral del cáncer de mama, ovario, cervicouterino y próstata formará parte de los servicios básicos de salud.

La Secretaría de Salud también deberá mantener de forma permanente campañas de información, prevención y detección de estos tipos de cáncer, así como de diabetes. Como parte de la reforma, los estudios de detección deberán ofrecerse de manera gratuita al menos una vez al año.

En los municipios donde no existan clínicas públicas, el Gobierno del Estado podrá firmar convenios con ayuntamientos o instituciones privadas para garantizar que estos exámenes también se realicen sin costo para la población.

Las reformas también benefician a las mujeres privadas de la libertad, ya que además de los estudios para detectar cáncer de mama, cervicouterino y VIH, ahora también deberán recibir pruebas para la detección de cáncer de ovario.

Estas modificaciones retoman iniciativas presentadas en distintas legislaturas por la ex Diputada Gloria Himelda Félix Niebla y por los Diputados de Morena Eligio López Portillo y Guadalupe Santana Palma León.

Tras ser votada por unanimidad, fue aprobada en el recinto legislativo durante la sesión de este jueves.