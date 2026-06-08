$!Se posiciona el PVEM como segunda fuerza en Sinaloa

Bajo la premisa de que el trabajo de territorio ha comenzado a rendir frutos, el Partido Verde Ecologista de México compartió que se ha consolidado como la segunda fuerza política en Sinaloa, según revelan las encuestas más recientes.

Ricardo Madrid Pérez, presidente del partido en la entidad, señaló que el repunte en los niveles de aprobación es constante, lo que refleja una coincidencia de los ciudadanos con los preceptos de su organización.

“Nosotros no hemos parado por todo el estado, los militantes del Partido Verde recorren las calles, van a las colonias, escuchan a la gente, por eso cuando las encuestadoras les preguntan a qué partido prefieren, le dicen que al Verde, porque saben nuestros preceptos, que cuidamos el medio ambiente, que somos gente de trabajo, que luchamos por cada una de las propuestas que la misma ciudadanía tiene para una vida mejor”, comentó.

Según los datos presentados por la casa encuestadora Demoscopia, con corte al 7 de junio, el Partido Verde alcanzó un 10.6 por ciento en la intención de voto. Esta cifra lo sitúa únicamente por debajo de Morena y por encima del resto de los institutos políticos en el estado.