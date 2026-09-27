$!Se preparan para posible evacuación en Altata por marea alta y mar de fondo

Ante la presencia de marea alta y mar de fondo asociados al Huracán Polo, Protección Civil de Navolato realizó recorridos y labores de logística para una posible evacuación de habitantes de la sindicatura de Altata.
A través de una publicación en Facebook, la dependencia informó que se mantiene preparada para activar los refugios temporales en caso de que las condiciones representen un riesgo para la población.
Como punto de apoyo y posible refugio temporal fue señalada la Primaria Carlos García, en Altata, donde se recibirá cualquier apoyo que pudiera requerirse.
Protección Civil indicó que, de ser necesario, atenderá las solicitudes de apoyo de la población y mantendrá las acciones preventivas ante las condiciones marítimas generadas por el fenómeno meteorológico.
Las autoridades municipales no han informado hasta el momento sobre una evacuación general de la sindicatura, por lo que las acciones anunciadas corresponden a labores preventivas y de preparación.