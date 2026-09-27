$!Se preparan para posible evacuación en Altata por marea alta y mar de fondo

Ante la presencia de marea alta y mar de fondo asociados al Huracán Polo, Protección Civil de Navolato realizó recorridos y labores de logística para una posible evacuación de habitantes de la sindicatura de Altata.

A través de una publicación en Facebook, la dependencia informó que se mantiene preparada para activar los refugios temporales en caso de que las condiciones representen un riesgo para la población.