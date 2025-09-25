Se prevé continúe lloviendo en el Estado debido a la entrada de humedad provocada por el monzón mexicano

Ante la inminencia de que continuarán las lluvias en el Estado, principalmente en municipios de la zona centro, Protección Civil Estatal recomienda a la población tomar las debidas medidas de prevención para evitar contingencias, informó el director del organismo gubernamental Roy Navarrete Cuevas.

El funcionario estatal precisó que se esperan lluvias provocadas por el monzón mexicano que se encuentra muy activo por lo que se espera continúen las precipitaciones por el resto del día jueves hasta el fin de semana.

”Lo que notamos nosotros es que el monzón mexicano ha estado muy activo, ha entrado mucha humedad al estado, se sentía en estos días muy fuerte, sabíamos que se estaban organizando las nubes, el día de ayer también y, bueno, los resultados ahí están”, indicó.

Navarrete Cuevas precisó que, dadas las condiciones climatológicas, se esperan lluvias para el resto del jueves y viernes y con menor intensidad el sábado, por lo que se recomienda a la población, extremar medidas de prevención y cuidado familiar.