Se prevé que este miércoles definan carta de Morena en Sinaloa; trasciende citatorio a aspirantes

Este miércoles, en la Ciudad de México, Morena definirá formalmente a quien encabezará la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Sinaloa, cargo que perfila al eventual abanderado del partido rumbo a la gubernatura.

De acuerdo con información que trascendió este martes, las personas aspirantes fueron citadas a las 11:00 horas ante la Comisión Nacional de Procesos Internos de Morena.

En dicho encuentro se prevé la entrega del nombramiento oficial como coordinadora estatal.

La designación de la coordinacion estatal será uno de los primeros pasos en la ruta de Morena hacia la definición de su candidatura para la gubernatura de Sinaloa.

Cabe destacar que este martes se definieron los perfiles para Aguascalientes, Campeche y Colima, siendo electos Nora Ruvalcaba Gámez, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosa Bayardo Cabrera respectivamente.

Con estas elecciones que representan los primeros perfiles elegidos por Morena para las entidades federativas restan 14 estados para asignar coordinadores y coordinadoras.

Los estados pendientes son Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, publicó vía X una imagen en la que señalaba como falsa una imagen en la que se agendaba a Sinaloa para el próximo viernes 28 de agosto, sin embargo no expuso un calendario oficial para las determinaciones internas de Morena.