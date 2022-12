Se prevén heladas en Sinaloa para febrero: Espinosa Luna

CULIACÁN._ De acuerdo al pronóstico que se tiene para los meses siguientes, en febrero pudieran presentarse heladas en Sinaloa, informó el doctor en Geofísica, Juan Espinosa Luna.

“Yo lo que estoy viendo es que realmente vamos a tener problemas ya a partir del día 14 de diciembre, ya van a ser temperaturas muy frías”, sostuvo.

“Por decir, Culiacán ya andamos en los 10 grados, la zona de Los Mochis 9 u 8 grados, pero históricamente aquí lo que tenemos de pronóstico que tenemos a largo plazo es en febrero, que tengamos temperaturas cercanas a heladas”.

El pronóstico que se tiene es que para febrero seguramente va a haber heladas; desde Guasave, la parte de Ahome, San Blas y Valle del Carrizo, los modelos indican que se van a tener temperaturas de 2 a 3 grados, dijo.

El especialista explicó que esto es muy riesgoso para todos los agricultores, ya que afecta los cultivos, y que desde hace un mes que se observó este posible pronóstico.

“La probabilidad de que tengamos esas heladas para febrero, ahorita ya casi subió al 83 por ciento, muy alta, entonces ojalá que no dañe muy mucho”, dijo.

Espinosa Luna detalló que estas heladas pudieran extenderse al valle de Navolato y Culiacán, porque más o menos para el día 16 habrá temperaturas de 8 a 7 grados y partir de ahí se van a presentar más bajas.

“Es todo un corredor térmico, con bajas térmicas, que va a ser de alto riesgo para los productores”, comentó.

Detalló que los factores que se combinan para que se presenten las heladas son, primero, una baja de la temperatura; y en segunda, la ausencia de viento.

“Si no corre viento pues agárrate, a veces es importante, o sea sí tienes una temperatura de 3 grados, pero está corriendo viento no permite que se cristalice, que no se formen los cristales de hielo, si no corre viento a veces con temperaturas de 5 grados se cristalizan y ya viene la afectación para los cultivos; entonces es temperatura y viento, principalmente”, indicó.