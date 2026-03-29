Se prevén tormentas y granizo en la zona serrana de Sinaloa este domingo

Para este domingo 29 de marzo, Sinaloa se prepara para un cambio en las condiciones atmosféricas como tormentas y granizo en la zona serrana.

Mientras el ambiente caluroso persiste en la mayor parte de la entidad, la activación de un canal de baja presión durante la tarde y noche de este 29 de marzo marcará la pauta meteorológica, incrementando el desarrollo de celdas de tormenta en diversas regiones.

De acuerdo con el reporte matutino del Instituto Estatal de Protección Civil, este fenómeno de baja presión es el principal responsable de elevar la probabilidad de precipitaciones.

Los efectos más intensos se esperan en la zona norte y serrana del estado, donde se prevén lluvias fuertes de entre 25 a 50 milímetros en los municipios de Choix, Badiraguato y Sinaloa municipio.

Las autoridades advierten que las zonas de tormenta podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de entre 50 a 70 kilómetros por hora y la posible caída de granizo, por lo que se recomienda precaución a la población en estas áreas.

El alcance de este canal de baja presión se extenderá con lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros hacia El Fuerte, Guasave, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Concordia y Rosario.

En el caso de Ahome, Juan José Ríos, Salvador Alvarado, Angostura, Culiacán, Elota, Mazatlán y Escuinapa, se esperan únicamente lluvias ligeras que oscilarán entre los 0.1 y 5 milímetros.

A nivel estatal, las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 38 grados en las zonas más cálidas.



Pronóstico extendido para Culiacán

A pesar de la nubosidad y la ligera probabilidad de lluvia, el termómetro en Culiacán no dará tregua, ya que para este domingo se espera una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 18 grados, con un cielo que irá de medio nublado a poco nuboso.

El lunes 30 de marzo se mantendrá el ambiente caluroso con una máxima de 36 grados y mínima de 17 grados, bajo un cielo poco nuboso.

Para el martes 31 de marzo, el cielo se despejará por completo, lo que provocará un ligero ascenso en la temperatura máxima, llegando a los 37 grados con una mínima de 17 grados.

Durante el miércoles 1 de abril el cielo estará medio nublado con una temperatura máxima de 37 grados y una temperatura mínima de 16 grados.