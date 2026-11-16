Se pronostica un invierno más frío para Sinaloa: Protección Civil

Sinaloa podría enfrentar una temporada invernal más fría que la de años anteriores, con temperaturas por debajo de los valores habituales e incluso posibilidades de lluvia durante diciembre y enero, de acuerdo con los pronósticos climatológicos para los próximos meses.

Juan Pablo Cerón Hernández, Meteorólogo de Protección Civil Estatal, explicó que los modelos de pronóstico han sido constantes en anticipar un invierno con temperaturas más bajas de lo normal para la entidad, aunque aclaró que las condiciones pueden cambiar conforme avance la temporada.

Detalló que para noviembre se pronostica el ingreso de ocho frentes fríos al territorio mexicano, de los cuales dos ya se han presentado. Estos sistemas podrían favorecer condiciones más frescas en Sinaloa, principalmente por el descenso de las temperaturas mínimas.

El especialista agregó que para toda la temporada invernal se tiene previsto el ingreso de 56 frentes fríos al País, aunque no todos tendrán efectos directos en el estado.

“Es una condición que se ha mantenido, desde septiembre se mantienen esos escenarios, no han cambiado, han sido persistentes y pues eso da cierta certidumbre de decir que este invierno va a ser más frío, más fresco comparado con años anteriores”, explicó.

Además del descenso de temperaturas, señaló que los pronósticos mantienen la posibilidad de lluvias en Sinaloa durante diciembre y enero, sin descartar que puedan registrarse nuevas precipitaciones hacia finales de noviembre.

Cerón Hernández indicó que, aunque se trata de una perspectiva climatológica que puede modificarse, los modelos apuntan a una temporada con condiciones más frías y posibilidad de lluvias, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de las autoridades.