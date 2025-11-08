$!Se proyecta Culiacán como destino atractivo para eventos y reuniones: Sectur

CULIACÁN._ Con una infraestructura hotelera de más de 3 mil habitaciones en categorías de 3 a 5 estrellas y más de 80 espacios para eventos, con capacidades que van desde 3 mil hasta 20 mil personas, Culiacán se proyecta como un destino atractivo para eventos y reuniones.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, sostuvo una reunión de trabajo con el Colegio de Profesionistas A.C. en la capital del estado, en coordinación con la Asociación de Hoteles Zona Centro, donde se destacó la calidad y calidez de los hoteles y servicios locales.

“El objetivo es trabajar de forma conjunta y hacerles saber que estos eventos, conferencias, congresos, que se puedan traer al destino de Culiacán, ya sea de manera regional, que no sea precisamente alguna convención nacional, sino en el noroeste de México, del mismo estado, cuentan también con todo el apoyo del Gobierno del Estado”, afirmó la funcionaria, de acuerdo a un comunicado.

“Cuentan con acompañamiento de la Sectur previo, durante y después de su congreso o convención, para la postulación, agenda o itinerario y apoyo en alguna cena, cóctel, coffee break o souvenirs, según sea el caso”, agregó.