$!Se proyecta Culiacán como destino atractivo para eventos y reuniones: Sectur

CULIACÁN._ Con una infraestructura hotelera de más de 3 mil habitaciones en categorías de 3 a 5 estrellas y más de 80 espacios para eventos, con capacidades que van desde 3 mil hasta 20 mil personas, Culiacán se proyecta como un destino atractivo para eventos y reuniones.
La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, sostuvo una reunión de trabajo con el Colegio de Profesionistas A.C. en la capital del estado, en coordinación con la Asociación de Hoteles Zona Centro, donde se destacó la calidad y calidez de los hoteles y servicios locales.
“El objetivo es trabajar de forma conjunta y hacerles saber que estos eventos, conferencias, congresos, que se puedan traer al destino de Culiacán, ya sea de manera regional, que no sea precisamente alguna convención nacional, sino en el noroeste de México, del mismo estado, cuentan también con todo el apoyo del Gobierno del Estado”, afirmó la funcionaria, de acuerdo a un comunicado.
“Cuentan con acompañamiento de la Sectur previo, durante y después de su congreso o convención, para la postulación, agenda o itinerario y apoyo en alguna cena, cóctel, coffee break o souvenirs, según sea el caso”, agregó.
Sosa Osuna agregó que gracias a sus servicios, infraestructura y gran conectividad aérea, Culiacán es considerada como uno de los centros de negocios y de desarrollo más importantes del noroeste de México, además de contar con un abanico de actividades culturales y recreativas para complementar la experiencia.
“Les mostramos los hoteles y servicios de Culiacán para que los conocieran de primera mano, así como también descubrieron las oportunidades que ofrece la capital del estado para la realización de eventos”, enfatizó.
Durante la reunión, el presidente del Colegio de Valuadores A.C., David Harper, compartió con los asistentes su experiencia al recibir apoyo por parte del Gobierno de Sinaloa y de la Secretaría de Turismo para conseguir la sede de la edición 61 del Congreso Internacional de Valuadores, el evento más importante para los profesionales de la valuación a nivel nacional e internacional, que se realizará en Culiacán en 2026 con la presencia de más de 600 profesionales, académicos y expertos del sector.
Quienes participaron en la reunión son embajadores de los principales Colegios de Profesionistas de Culiacán, entre los que se encuentran el Colegio de Contadores A.C., el Colegio de Arquitectos A.C., el Colegio de Médicos A.C., el Colegio de Valuadores A.C., el Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa A.C. y el Colegio de Mecánicos y Electricistas de Sinaloa A.C.
De enero a septiembre, en Sinaloa se han realizado 104 eventos con 173 mil 139 asistentes, que comparado con el mismo periodo de 2024, cuando se tuvieron 56 y 128 mil 310 asistentes, se tiene un incremento del 5.52 por ciento.
“En Sinaloa contamos con una infraestructura en expansión, gran conectividad aérea y carretera, así como una oferta turística diversa que nos posiciona como un destino líder en el sector del turismo de reuniones en el país”, puntualizó Sosa Osuna.