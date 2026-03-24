Se proyecta Sinaloa a nivel internacional en el segmento de turismo de negocios, convenciones y viajes de incentivo

Mazatlán, Sinaloa, 24 de marzo de 2026.- En lo que va de 2026 en Sinaloa se han realizado 24 eventos, entre congresos y convenciones, a los que han asistido 51,394 asistentes que dejaron una derrama económica de más de 255 millones de pesos.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que Sinaloa es un destino líder en turismo de reuniones, con eventos que cubren áreas académicas, agroindustriales y deportivas en sus diferentes municipios.

“El segmento de industria de reuniones fortalece el desarrollo económico regional y promueve la innovación y la sostenibilidad en nuestros municipios. Bajo la visión de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, que es un gran impulsor del turismo, le apostamos a generar experiencias únicas y fortalecer la infraestructura para seguir consolidándonos como un destino de clase mundial en el segmento de reuniones, incentivos y congresos”, puntualizó.

Tan solo en Mazatlán, del 1 de enero al 23 de marzo se han llevado a cabo 20 eventos, con más de 15 mil asistentes y una derrama económica superior a los 163 millones de pesos.

Para los próximos meses se tienen agendados eventos como la Semana Internacional de la Moto, del 8 al 11 de abril; el Beer Live Fest, que se llevará a cabo el 25 de abril y el concierto de Chayanne, el 2 de mayo, entre otras actividades que le darán un gran dinamismo a la economía local.

Actualmente el puerto cuenta con más de 150 espacios para hacer eventos, desde salones en hoteles hasta lugares especiales para ello.

Destacan el Centro de Convenciones, un lugar moderno y versátil con capacidad de hasta 4,500 personas; el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortes, con capacidad de 1,200 personas en jardín; el Observatorio 1873 (500 personas); el Teatro Ángela Peralta (800 personas), el Museo Nacional de la Ballena (250 personas), el Club de Playa Shekinah (800 personas), el Estadio de Futbol el Encanto (25 mil espectadores) y el Estadio Teodoro Mariscal (16 mil espectadores).

El año pasado, la industria de reuniones fue un pilar importante en el estado, con 191 eventos, más de 322 mil asistentes y una derrama económica superior a los 3,400 millones de pesos.