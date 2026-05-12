$!Se quedarán sin agua 10 colonias de Culiacán este jueves

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que, debido a trabajos de infraestructura vinculados a la pavimentación de la calle Constituyente Jesús Romero Flores, el suministro de agua será suspendido en 10 sectores de la ciudad a partir de las 08:00 horas de este jueves 14 de mayo.

De acuerdo con la paramunicipal, personal del Ayuntamiento, en coordinación con Japac, realizará maniobras de interconexión en tuberías de 10 y 14 pulgadas.

Estas acciones son piezas clave para avanzar en la modernización de la vialidad antes mencionada.

Se estima que los trabajos concluyan durante la jornada del jueves, permitiendo que el servicio de agua potable comience a normalizarse durante la mañana del viernes 15 de mayo.