$!Se quedarán sin agua 16 colonias de la zona de El Barrio, en Culiacán, por obras de pavimentación

Debido a los trabajos de pavimentación que se realizan en la calle Mármol, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció que este miércoles 8 de abril será necesario suspender el suministro de agua potable en todo el sector de El Barrio.

De acuerdo con la información proporcionada por la paramunicipal, el corte iniciará a partir de las 07:00 horas.

La interrupción obedece a que personal del Ayuntamiento de Culiacán llevará a cabo la interconexión de tuberías de agua potable de 18 pulgadas, una maniobra técnica indispensable para dar continuidad al proceso de pavimentación de la vialidad mencionada.