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Se quedarán sin agua 16 colonias de la zona de El Barrio, en Culiacán, por obras de pavimentación

Japac informa que la interconexión de tuberías en la calle Mármol obligará a suspender el servicio este miércoles; el suministro se normalizará hasta el jueves
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/04/2026 17:28
06/04/2026 17:28

Debido a los trabajos de pavimentación que se realizan en la calle Mármol, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció que este miércoles 8 de abril será necesario suspender el suministro de agua potable en todo el sector de El Barrio.

De acuerdo con la información proporcionada por la paramunicipal, el corte iniciará a partir de las 07:00 horas.

La interrupción obedece a que personal del Ayuntamiento de Culiacán llevará a cabo la interconexión de tuberías de agua potable de 18 pulgadas, una maniobra técnica indispensable para dar continuidad al proceso de pavimentación de la vialidad mencionada.

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7 Gotas, Amistad, Croc, Camino Real, Campesina El Barrio, El Barrio, Florenza, Infonavit El Barrio, Pípila, Portareal, Punto Oriente, San Antonio, San Valentino, Stanza Torralba, Villas del Real, Villa Satélite.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de estos asentamientos para que tomen sus previsiones y recolecten el líquido necesario, ya que se espera que el servicio se normalice por completo hasta la mañana del jueves 9 de abril.

Para cualquier duda o reporte, la Japac recordó a la ciudadanía que están disponibles la línea de Aquatel 073 y el número de WhatsApp 6671000406.

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