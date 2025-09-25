Se reanudan clases y actividades administrativas en el turno vespertino en Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura dio a conocer que este jueves 25 de septiembre se reanudan las actividades académicas y administrativas en el turno vespertino en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativas en Sinaloa.

La determinación se tomó luego de la suspensión aplicada durante el turno matutino a causa de las lluvias registradas en distintos municipios del Estado.

La dependencia reiteró que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la comunidad escolar, por lo que pidió a madres, padres de familia, estudiantes y personal docente estar atentos a los avisos que emitan las autoridades competentes.

Enfatizó que cualquier nueva disposición respecto a clases presenciales o medidas de resguardo será comunicada únicamente a través de los canales y medios oficiales.

La SEPyC subrayó también la importancia de atender las recomendaciones de Protección Civil, que incluyen evitar exponerse en zonas de riesgo, no intentar cruzar arroyos o vialidades con corrientes de agua y mantenerse informados sobre las condiciones del clima.

Estas medidas, explicó, buscan prevenir incidentes durante los traslados a los planteles educativos y resguardar la integridad de la población.

Finalmente, la autoridad educativa llamó a la sociedad en general a no difundir rumores o información no confirmada, ya que esto puede generar confusión entre la comunidad escolar. Recalcó que los avisos oficiales se difundirán oportunamente para que las familias tomen decisiones seguras en torno a la asistencia de las y los alumnos a clases.