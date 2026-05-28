Se registra apagón en zona del Centro y Las Quintas, en Culiacán

Un apagón de energía eléctrica se registró la tarde de este jueves en diversos sectores de Culiacán, afectando principalmente la zona Centro de la ciudad y el área de Las Quintas.

De acuerdo con reportes de ciudadanos, la interrupción del suministro comenzó poco después de las 13:00 horas, cuando comenzaron a quedarse sin electricidad de manera simultánea.

Ciudadanos en la zona señalaron que el corte se extendió desde el sector de Las Quintas hacia partes del primer cuadro de la ciudad.

Como consecuencia, también se reportó que algunos semáforos dejaron de funcionar, lo que ha generado complicaciones en la circulación vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del apagón.