$!Se registra Gerardo Vargas Landeros como aspirante a la Coordinación Estatal de la Transformación en Sinaloa

En un acto que marca el inicio formal de la carrera hacia la sucesión estatal de 2027, Gerardo Octavio Vargas Landeros formalizó este sábado su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el estado de Sinaloa.

Durante el protocolo, Vargas Landeros recibió de manos de la comisión organizadora el acuse de su solicitud de registro, así como una guía técnica para convocar a las asambleas informativas en defensa de la soberanía que se realizarán en territorio sinaloense.

La figura de la Coordinación Estatal es considerada la antesala directa para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en los comicios de 2027, lo que otorga una relevancia estratégica al movimiento realizado este 27 de junio por el político sinaloense.