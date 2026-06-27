$!Se registra Imelda Castro como primera aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación por Sinaloa

La sinaloense destacó al ser la primera aspirante en presentarse para cumplir con el proceso correspondiente a su entidad.

Este sábado 27 de junio de 2026, en el marco del quinto día de actividades de Morena para la definición de sus liderazgos, Imelda Castro Castro, formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El registro tuvo lugar en el Salón Maya 3 del World Trade Center, en la Ciudad de México, recinto donde se dieron cita militantes y representantes de los estados de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Desde el arranque de la jornada a las 9:00 horas, Castro Castro cumplió con los protocolos establecidos por la Comisión Nacional de Elecciones. Durante el evento, se llevó a cabo una sesión fotográfica oficial para documentar el registro de la aspirante, capturando el momento en que solicitó formalmente su inscripción ante el partido.

El proceso interno de Morena busca consolidar las estructuras estatales bajo la figura de las coordinaciones, de cara a los próximos retos políticos nacionales y regionales.