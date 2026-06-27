$!Se registra Jesús Alfonso Ibarra Ramos como aspirante a la coordinación de la transformación en Sinaloa

En el marco de la quinta jornada de registros nacionales de Morena, el sinaloense Jesús Alfonso Ibarra Ramos formalizó este sábado su aspiración para encabezar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sinaloa.
Durante el evento, Ibarra Ramos recibió de manos de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel Reyes, la guía oficial para convocar a las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional, así como el acuse que avala su solicitud de registro como aspirante.
Tras cumplir con el trámite administrativo, el aspirante posó para la fotografía oficial acompañado por su comitiva ante los medios de comunicación presentes en el recinto.
De acuerdo con la agenda oficial del partido, este sábado 27 de junio marca el cierre de los registros de aspirantes para estas coordinaciones, proceso que concluirá con una conferencia de prensa encabezada por la propia Montiel Reyes y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.
Con este registro, Ibarra Ramos se integra formalmente al proceso interno que busca fortalecer la estructura del movimiento de transformación en territorio sinaloense.
El acto protocolario tuvo lugar en el Salón Maya 3 del World Trade Center, en la Ciudad de México, sitio designado para la inscripción de los cuadros correspondientes a los estados de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.