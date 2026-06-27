$!Se registra Jesús Alfonso Ibarra Ramos como aspirante a la coordinación de la transformación en Sinaloa

En el marco de la quinta jornada de registros nacionales de Morena, el sinaloense Jesús Alfonso Ibarra Ramos formalizó este sábado su aspiración para encabezar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sinaloa.

Durante el evento, Ibarra Ramos recibió de manos de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel Reyes, la guía oficial para convocar a las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional, así como el acuse que avala su solicitud de registro como aspirante.

Tras cumplir con el trámite administrativo, el aspirante posó para la fotografía oficial acompañado por su comitiva ante los medios de comunicación presentes en el recinto.