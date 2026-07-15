$!Se registra lluvia al norte de Culiacán y refresca diversos sectores de la ciudad

Una lluvia de intensidad variable se registró la tarde de este miércoles en la zona norte de Culiacán, donde poco después de las 17:00 horas comenzó a precipitar en distintos sectores de la ciudad.

Las lluvias fueron reportadas en colonias como la salida norte, Santa Fe, La Conquista, Los Ángeles y puntos intermedios, donde además se registró un descenso en la temperatura tras una jornada marcada por el calor.