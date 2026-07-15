$!Se registra lluvia al norte de Culiacán y refresca diversos sectores de la ciudad

Una lluvia de intensidad variable se registró la tarde de este miércoles en la zona norte de Culiacán, donde poco después de las 17:00 horas comenzó a precipitar en distintos sectores de la ciudad.
Las lluvias fueron reportadas en colonias como la salida norte, Santa Fe, La Conquista, Los Ángeles y puntos intermedios, donde además se registró un descenso en la temperatura tras una jornada marcada por el calor.
El episodio de lluvia forma parte de las condiciones de inestabilidad pronosticadas para Sinaloa durante la tarde de este miércoles, con potencial de tormentas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y precipitaciones de intensidad variable.
Hasta el momento no se han reportado afectaciones de consideración derivadas de la lluvia; sin embargo, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución debido al pavimento mojado y la posible reducción de la visibilidad. Autoridades de Protección Civil han mantenido el llamado a evitar cruzar vialidades o arroyos que presenten acumulación de agua durante las precipitaciones.