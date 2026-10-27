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Clima

Se registra lluvia en Culiacán; Protección Civil advierte de tormenta Vance

Durante la noche de este martes, se presentaron lluvias en diversos sectores del centro-oriente de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2026 23:20
27/10/2026 23:20

Durante la noche de este martes 27 de octubre, llovió en diversos sectores de la zona centro-oriente de Culiacán.

Las precipitaciones provocaron bajones de energía eléctrica en algunos de esos sectores.

A través de sus redes sociales, el Instituto Estatal de Protección Civil advirtió a la población del avance de la tormenta tropical Vance, ubicada a 470 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el pronóstico, la circulación de “Vance” reforzará el flujo de humedad hacia Sinaloa a partir de este miércoles.

Las predicciones meteorológicas también advirtieron de lluvias moderadas en Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Así como lluvias ligeras en Angostura, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Cosalá y Eldorado.

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