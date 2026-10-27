Se registra lluvia en Culiacán; Protección Civil advierte de tormenta Vance

Durante la noche de este martes 27 de octubre, llovió en diversos sectores de la zona centro-oriente de Culiacán.

Las precipitaciones provocaron bajones de energía eléctrica en algunos de esos sectores.

A través de sus redes sociales, el Instituto Estatal de Protección Civil advirtió a la población del avance de la tormenta tropical Vance, ubicada a 470 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima.