$!Se registra sismo de magnitud 6.1 frente a las costas de Guasave

En Sinaloa este martes se registró un sismo de magnitud 6.1 frente a las costas.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que ocurrió a las 13:45 horas, tiempo del Centro del País, localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

Según el reporte, ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.

Durante la mañana de este martes se reportó en Culiacán que se sintió un sismo, tanto en la ciudad como en comunidades aledañas.

Las alertas sísmicas de Google para dispositivos Android señalaron un temblor frente a las costas de Sinaloa con una magnitud preliminar 5.0.

De acuerdo con la notificación en celulares, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 horas y tuvo un epicentro aproximado a 101 kilómetros de Guasave, en el mar frente al litoral sinaloense.

Tras el evento, usuarios en distintas zonas del estado reportaron haber percibido el temblor, aunque hasta el momento no se han informado daños materiales ni personas lesionadas.

La alerta precisa que se trata de una magnitud aproximada y advierte que los reportes oficiales sobre el sismo podrían tardar algunos minutos en actualizarse.

Se espera que las autoridades de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional emitan información oficial para confirmar la magnitud, ubicación exacta del epicentro y posibles afectaciones.