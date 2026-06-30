$!Se registra sismo de magnitud 6.1 frente a las costas de Guasave

En Sinaloa este martes se registró un sismo de magnitud 6.1 frente a las costas.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que ocurrió a las 13:45 horas, tiempo del Centro del País, localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.
Según el reporte, ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.
Durante la mañana de este martes se reportó en Culiacán que se sintió un sismo, tanto en la ciudad como en comunidades aledañas.
Las alertas sísmicas de Google para dispositivos Android señalaron un temblor frente a las costas de Sinaloa con una magnitud preliminar 5.0.
De acuerdo con la notificación en celulares, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 horas y tuvo un epicentro aproximado a 101 kilómetros de Guasave, en el mar frente al litoral sinaloense.
Tras el evento, usuarios en distintas zonas del estado reportaron haber percibido el temblor, aunque hasta el momento no se han informado daños materiales ni personas lesionadas.
La alerta precisa que se trata de una magnitud aproximada y advierte que los reportes oficiales sobre el sismo podrían tardar algunos minutos en actualizarse.
Se espera que las autoridades de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional emitan información oficial para confirmar la magnitud, ubicación exacta del epicentro y posibles afectaciones.
Además, el Servicio Sismológico Nacional reportó que detectaron un sismo de magnitud 5.3 localizado a 33 kilómetros al este de la comunidad de El Salto, en Durango, a una profundidad de 10 kilómetros.
Gobernadora descarta daños por sismo percibido en Sinaloa
Tras el sismo, la Gobernadora de Sinaloa , Yeraldine Bonilla Valverde, informó a través de sus redes sociales que, hasta el momento, no existen reportes de daños derivados del movimiento.
“El reporte del Servicio Sismológico Nacional dice que hubo un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el estado de Durango. Aquí en Sinaloa lo sentimos de manera ligera hace unos minutos. Protección Civil Estatal no reporta afectaciones, hasta el momento”, publicó.
Las autoridades mantienen el monitoreo en los distintos municipios del Estado para descartar cualquier incidente relacionado con el sismo.
Entretanto, usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento de forma ligera en diferentes puntos de Sinaloa.