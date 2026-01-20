$!Se registran aspirantes a la dirigencia del Stasac 2026-2029; Julio Duarte va por otros tres años

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán emitió la convocatoria para la elección de su comité ejecutivo correspondiente al periodo 2026–2029, proceso que se desarrollará bajo el principio de voto directo, personal, libre y secreto, conforme a sus estatutos y a la legislación laboral vigente.

Bajo ese reglamento, este martes quedaron formalmente registrados los cuatro aspirantes que manifestaron públicamente su intención de contender por la secretaría general del sindicato.

Se trata de tres hombres y una mujer, entre ellos el actual dirigente sindical, quien busca un tercer periodo al frente del Stasac.

Los aspirantes son Zayda Janeth Flores Manjarrez, Homar Salas Gastélum, Manuel Alfonso Espinoza Ramos y Julio Duarte Apán, actual titular del sindicato.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de campañas iniciará el sábado 24 de enero.

La convocatoria fue emitida y publicada el 19 de enero de 2026, y los registros de aspirantes comenzaron a primera hora del martes 20 de enero.