$!Se registran aspirantes a la dirigencia del Stasac 2026-2029; Julio Duarte va por otros tres años

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán emitió la convocatoria para la elección de su comité ejecutivo correspondiente al periodo 2026–2029, proceso que se desarrollará bajo el principio de voto directo, personal, libre y secreto, conforme a sus estatutos y a la legislación laboral vigente.
Bajo ese reglamento, este martes quedaron formalmente registrados los cuatro aspirantes que manifestaron públicamente su intención de contender por la secretaría general del sindicato.
Se trata de tres hombres y una mujer, entre ellos el actual dirigente sindical, quien busca un tercer periodo al frente del Stasac.
Los aspirantes son Zayda Janeth Flores Manjarrez, Homar Salas Gastélum, Manuel Alfonso Espinoza Ramos y Julio Duarte Apán, actual titular del sindicato.
De acuerdo con la convocatoria, el periodo de campañas iniciará el sábado 24 de enero.
La convocatoria fue emitida y publicada el 19 de enero de 2026, y los registros de aspirantes comenzaron a primera hora del martes 20 de enero.
Flores Manjarrez es la única mujer registrada en el proceso. Está adscrita al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán y forma parte del gabinete actual del Ayuntamiento, donde ocupa el cargo de médica.
Homar Salas Gastélum se encuentra adscrito al área de Servicios Internos del Ayuntamiento de Culiacán, con el puesto de Jefe de Sección B, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Manuel Alfonso Espinoza Ramos está adscrito al DIF Culiacán como Jefe de Sección B, según los registros más recientes de la PNT.
Asimismo, existen registros de un cargo como químico clínico en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Julio Duarte Apán encabeza el Stasac desde 2020, cuando resultó ganador en un proceso electoral frente a David Alarid Rodríguez, lo que significó un cambio de liderazgo tras nueve años de la dirigencia anterior.
En 2023 compitió por segunda ocasión, en un proceso en el que no tuvo rivales.
De acuerdo con los lineamientos del proceso electoral, la elección se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026, durante la Asamblea General Ordinaria CXL, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del STASAC, ubicado en el Bulevar Ciudades Hermanas número 822 Oriente, en el Fraccionamiento Lomas de Guadalupe, en Culiacán.
El proceso de votación se realizará por horarios. De 10:00 a 12:00 horas podrán emitir su voto las planillas participantes, así como jubilados, pensionados y trabajadores de sindicaturas. De 12:00 a 18:00 horas, el sufragio quedará abierto para trabajadores activos, jubilados y pensionados en general.
En caso de que al cierre del horario existan agremiados formados para votar, las mesas receptoras permanecerán abiertas hasta que el último de la fila ejerza su derecho.
No obstante, si ya han votado todos los sindicalizados incluidos en el padrón, la Comisión Electoral podrá anticipar el cierre de la votación.
Cada planilla registrada podrá contar con uno a tres representantes por mesa de votación, quienes deberán mantener una conducta sindical adecuada y no haber sido sancionados por la Comisión de Honor y Justicia.
Las mesas receptoras contarán con mamparas y boletas que incluirán la fotografía de las y los candidatos a la Secretaría General, así como el color distintivo de cada planilla.
Una vez concluida la votación, la Comisión Electoral, en conjunto con un representante de cada planilla, procederá a inutilizar las boletas sobrantes y a realizar el conteo de votos urna por urna, separando los votos nulos.
Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos.
El proceso contará con la verificación del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán, autoridad que fue notificada formalmente de la convocatoria para supervisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.