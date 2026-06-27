$!Se registran aspirantes para buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa

De manera presencial, 12 aspirantes formalizaron su registro este sábado en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, cargo que perfila al posible candidato a la Gubernatura, por ese paritido, para el proceso electoral de 2027. La jornada se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde también concluyó el calendario nacional de registros para las 17 entidades que renovarán su Gubernatura en 2027. Este día correspondió el turno a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, como parte de la convocatoria conjunta de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Los 12 perfiles registrados por Sinaloa fueron la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro; el Diputado federal del Partido del Trabajo, Fernando García Hernández; la Diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava; la Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa; el ex Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; y el Diputado federal con licencia, Jesús Alfonso Ibarra Ramos. También la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi; la Alcaldesa con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el Diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde, Ricardo Madrid Pérez; Tomás de Jesús López; el ex Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos; el Diputado local del PVEM, Rodolfo Valenzuela Sánchez. Además, el Diputado local de Morena, Kristiam Alexis Espinoza García, dio a conocer su registro. Hasta las 16:00 horas, iban 13 aspirantes.

Imelda Castro Castro: la Senadora que asegura encabezar las encuestas La Senadora con licencia dejó su escaño para participar en el proceso interno y aseguró que llega a esta etapa en primer lugar de las preferencias. Antes del registro sostuvo que “Sinaloa merece ya tener una Gobernadora electa” y rechazó que la existencia de varios aspirantes signifique una división en Morena. Tras formalizar su inscripción en el World Trade Center, afirmó que pondrá “toda mi experiencia, mente, corazón y alma” para coordinar los trabajos de la transformación y la defensa de la soberanía nacional. También destacó sus más de 40 años de trayectoria dentro de la izquierda.



Fernando García Hernández: la propuesta masculina del PT El Diputado federal y comisionado político estatal del Partido del Trabajo anunció días antes que buscaría la coordinación estatal como la propuesta masculina del PT, en caso de que la definición de género permitiera que un hombre encabezara el proyecto. Señaló que la Senadora con licencia, Imelda Castro, representa la propuesta femenina del partido y que ambos forman parte del mecanismo de selección acordado con Morena y el Partido Verde.



Graciela Domínguez Nava: dejó la Cámara de Diputados para competir La Diputada federal solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno de Morena, luego de casi dos años representando el Distrito 1 federal. La ex Secretaria de Educación Pública y Cultura afirmó que continuará recorriendo Sinaloa y recordó su trayectoria dentro de la izquierda. Antes de llegar a San Lázaro también fue Diputada local en dos ocasiones y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

María Teresa Guerra Ochoa: llama a privilegiar la unidad La presidenta con licencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa se registró como aspirante tras separarse temporalmente del cargo. Previo a la jornada hizo un llamado a las y los contendientes a firmar un acuerdo de unidad, al considerar que la seguridad y la economía del estado deben estar por encima de cualquier aspiración personal.

Gerardo Vargas Landeros: busca regresar a la contienda política El ex Alcalde de Ahome entregó su documentación para participar en el proceso interno de Morena. Vargas Landeros gobernó Ahome en dos periodos consecutivos, pero dejó el cargo en 2025 tras ser desaforado por el Congreso del Estado. Actualmente enfrenta un proceso penal por el presunto delito de abuso de autoridad derivado del arrendamiento de patrullas.

Jesús Alfonso Ibarra Ramos: del PRI a Morena El Diputado federal con licencia formalizó su registro luego de solicitar separarse de su cargo. Antes militó en el PRI y posteriormente se incorporó a Morena. Ha sido diputado local en dos ocasiones, Diputado federal y ocupó diversos cargos administrativos en el Ayuntamiento de Culiacán, Sagarpa y Codesin.

Lucila Ayala de Moreschi: la única magistrada registrada La Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa también se sumó a la contienda interna. En su trayectoria destaca haber presidido el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de haber sido regidora de Culiacán. A principios de este año también buscó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Estrella Palacios Domínguez: deja temporalmente la Alcaldía de Mazatlán La Alcaldesa con licencia de Mazatlán recibió su acreditación como aspirante tras separarse temporalmente del cargo. En noviembre de 2024 ganó las elecciones y se convirtió en la primera Alcaldesa de Mazatlán. Antes fue Secretaria de Turismo de Sinaloa y subsecretaria de Promoción Turística. En sus redes sociales afirmó que participa convencida de que “con honestidad y amor al pueblo, los resultados llegan y se transforman en bienestar para todos”.

Ricardo Madrid Pérez: el perfil impulsado por el Partido Verde El Diputado federal y dirigente estatal del PVEM acudió al registro respaldado por la dirigencia nacional de su partido. A diferencia de otros aspirantes no solicitó licencia a su cargo. Durante su mensaje aseguró que “los mejores años de Sinaloa están por venir” y llamó a construir una alianza enfocada en recuperar la paz y generar oportunidades para el estado.

Tomás de Jesús López: el ciudadano de Guasave Originario de Guasave y de profesión maestro, también se registró como aspirante a la coordinación estatal. A su salida del registro señaló que decidió participar con humildad y sostuvo que esa es la mejor forma de representar los principios de Morena.

Omar López Campos: de Sebides al proceso interno El ex funcionario anunció apenas unas horas antes de registrarse que había presentado su renuncia a la titularidad de la secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. López Campos también fue delegado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa y, de manera temporal, Senador suplente de Enrique Inzunza.

Rodolfo Valenzuela Sánchez: otro perfil del Verde El Diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela Sánchez, solicitó este viernes licencia para separarse de su cargo de manera indefinida.