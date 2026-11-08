$!Se registran lluvias en Culiacán; SMN prevé chubascos para este domingo en Sinaloa

CULIACÁN._ Lluvias comenzaron a registrarse durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en Culiacán, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intervalos de chubascos para Sinaloa a lo largo de la jornada.
En su pronóstico meteorológico general, emitido a las 06:00 horas de este domingo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerán las condiciones para la presencia de lluvias en la región.
Para Sinaloa se estiman intervalos de chubascos con precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
En el pronóstico regional para el Pacífico Norte, el SMN anticipó cielo de medio nublado a nublado durante el día, con ambiente templado a cálido por la mañana y condiciones cálidas a calurosas durante la tarde.
Aunque se esperan precipitaciones, las temperaturas máximas en el sur de Sinaloa podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.
El organismo también pronosticó vientos de dirección variable de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora en territorio sinaloense.
El SMN recomendó mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, debido a que las precipitaciones pueden acompañarse de actividad eléctrica y rachas de viento.