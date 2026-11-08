$!Se registran lluvias en Culiacán; SMN prevé chubascos para este domingo en Sinaloa

CULIACÁN._ Lluvias comenzaron a registrarse durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en Culiacán, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intervalos de chubascos para Sinaloa a lo largo de la jornada.

En su pronóstico meteorológico general, emitido a las 06:00 horas de este domingo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerán las condiciones para la presencia de lluvias en la región.

Para Sinaloa se estiman intervalos de chubascos con precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.